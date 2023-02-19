Збірна України завоювала історичну медаль чемпіонату світу з лижної акробатики

"Синьо-жовті" вперше виграли нагороду в командному фристайлі на планетарних першостях.

Збірна України з лижної акробатики здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який триває у грузинському Бакуріані.

Українці посіли третє місце в командному фристайлі. За нашу команду виступали Анастасія Новосад, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

"Синьо-жовті" вийшли до фіналу з четвертим результатом, а в боротьбі за медалі обійшли Казахстан та Канаду, але поступилися збірним США та Китаю.

Чемпіонат світу-2023. Лижна акробатика - командний турнір (суперфінал)

1. США – 331,37

2. Китай – 328,14

3. Україна – 260,57

4. Казахстан – 236,33

Для України це перша в історії командна медаль на чемпіонатах світу з лижної акробатики, а також третя нагорода загалом.

Раніше в особистих змаганнях Олександр Абраменко виграв "срібло" 2019 року, а Ольга Волкова здобула "бронзу" 2011 року.

У вівторок, 21 лютого, українці виступатимуть у кваліфікації індивідуальних змагань. Фінали заплановано на 22 лютого.

Нагадаємо, на початку лютого український фристайліст Дмитро Котовський з надскладним стрибком виграв "золото" Кубка світу з лижної акробатики.

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