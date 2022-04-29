Збірна України завоювала перше "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо

Збірна України завоювала перше "золото" на чемпіонаті Європи з дзюдо

Українські дзюдоїсти вибороли першу нагороду на континентальній першості. Володарем золотої медалі став Богдан Ядов.

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2022, який відбувається в Софії (Болгарія).

Як повідомляє Суспільне Спорт, Богдан Ядов став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

На шляху до фіналу українець переміг італійця Маттіа Мічелі, представника Туреччини Ейдара Токтая, ізраїльтянина Баруха Шмахлова та азербайджанця Яшара Наджафова. А в "золотій" сутичці Богдан іппоном здолав іспанця Альберто Гайтеро.

Ядов - шостий чемпіон Європи з дзюдо в історії незалежної України. Востаннє "золото" континентальної першості в чоловічому дзюдо вигравав Георгій Зантарая 2019 року.

Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України з хокею (U-18) здобула третю перемогу поспіль на чемпіонаті світу.

Читайте також:

"Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет": Верняєв викрив зрадника-гімнаста зі збірної України

У Росії забрали право проведення Універсіади-2023 та відсторонили спортсменів країни-агресорки

Окупанти виорали на стадіоні символ "V": президент УАФ показав наслідки "руского міра" на Київщині