Збірна України завоювала перші медалі на чемпіонаті Європи-2024 з боротьби

Збірна України здобула перші нагороди на Євро-2024 зі спортивної боротьби. Призерами континентальної першості стали Олександр Грушин і Жан Беленюк.

25-річний Грушин виграв "срібло" турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг, а 33-річний Беленюк завоював "бронзу" у вазі до 87 кг.

На шляху до фіналу Грушин переміг француза Стефана Рожера Клемана (3:1), шведа Вірджила Александра Біку (4:3) та дворазового чемпіона Європи Едмонда Назаряна з Болгарії (9:5). У сутичці за "золото" Олександр поступився чинному віцечемпіону світу Мураду Маммадову з Азербайджану (1:2).

Для Грушина це друга в кар'єрі медаль на континентальних першостях після "бронзи" 2022 року.

Беленюк на своєму першому за три роки чемпіонаті Європи стартував з перемоги над румуном Нікою Ожогом (3:1), проте вже в наступному поєдинку поступився ексросіянину Олександру Комарову, який зараз виступає під прапором Сербії (1:3).

Оскільки Комаров пробився до фіналу, то Беленюк отримав право позмагатися за "бронзу" у втішних сутичках. Там Жан спершу здолав угорця Іштвана Такача, а потім у поєдинку за медаль переміг азербайджанця Іслама Аббасова.

Для Беленюка це шоста в кар'єрі нагорода на чемпіонатах Європи. В його активі три "золота" та три "бронзи".

Таким чином, після першого дня фіналів на ЧЄ-2024 у скарбничці збірної України одне "срібло" та одна "бронза". У третій змагальний день Україна гарантовано виступить у двох бронзових фіналах: Парвіз Насібов (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

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