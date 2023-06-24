Збірна України завоювала першу медаль в артистичному плаванні на Європейських іграх-2023

Це вже 12-та нагорода "синьо-жовтих" на змаганнях у Польщі.

Збірна України здобула чергову медаль Європейських ігор 2023 року, які відбуваються в польському Кракові. Українки виграли "срібло" в командній акробатичній програмі з артистичного плавання.

Наша команда виступила у такому складі: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Дерев'янченко.

Українські "русалоньки" посіли друге місце, набравши 208,9800 бала. Перемогу здобула Франція (214,2833), а "бронзу" взяла Італія (201,9900).

Варто зазначити, що для нашої команди це перша медаль в артистичному плаванні на Європейських іграх-2023.

Загалом на змаганнях у Кракові "синьо-жовті" вже мають 12 нагород: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові. Наша команда посідає четверте місце в медальному заліку.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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