Збірна України завоювала три медалі в передостанній день Паралімпіади-2022

Збірна України завоювала три медалі в передостанній день Паралімпіади-2022

У медальному заліку "синьо-жовті" продовжують посідати друге місце.

Збірна України зуміла вибороти три нагороди у восьмий змагальний день на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

В передостанній день змагань, 12 березня, скарбничка нашої команди поповнилася однією золотою та двома бронзовими медалями.

Українські параатлети піднялися на п'єдестал пошани в лижних перегонах. У гонці на середню дистанцію вільним стилем (клас - стоячи) "золото" здобула Олександра Кононова. У тій же дисципліні Ірина Буй взяла "бронзу".

Ще одну бронзову нагороду Україні приніс Дмитро Суярко в гонці на середню дистанцію (клас спортсменів із порушенням зору).

Таким чином, тепер в активі українських паралімпійців 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні - 58 медалей (18-18-22).

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