Збірна України завоювала "золото" в останній день Паралімпіади-2022 та оновила два медальні рекорди

Збірна України завоювала "золото" в останній день Паралімпіади-2022 та оновила два медальні рекорди

"Синьо-жовті" тріумфували в лижній естафеті.

Збірна України на мажорній ноті завершила виступи на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні. В останній день змагань наші параатлети здобули перемогу у відкритій чоловічій естафеті.

Українську команду в гонці представляли Дмитро Суярко (клас із порушенням зору), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Василь Кравчук (клас сидячи) і Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору).

Фінішувавши з часом 28:05.3, "синьо-жовті" випередили команди Франції (+25.1) та Норвегії (+35.7), які також потрапили до трійки призерів.

Зазначимо, що українська збірна була близькою до подіуму і в змішаній естафеті, проте посіла четверте місце.

Україна завершила виступ на Іграх-2022 з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда фінішувала на другому місці в підсумковому медальному заліку Паралімпіади-2022. Попереду лише Китай - 61 нагорода (18-20-23).

Таким чином, паралімпійська збірна України оновила національний рекорд за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді. А також оновила рекорд за здобутими золотими нагородами.

Читайте також:

"Кожен українець на своєму місці показує світу нашу силу": Зеленський розповів про успіхи паралімпійців

Паралімпійська збірна підтримала захисників, які боронять Україну від російських окупантів (відео)

Російських та білоруських спортсменів усунули від участі у зимових паралімпійських Іграх у Пекіні