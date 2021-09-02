Збірна України зазнала другої важкої втрати перед матчем відбору ЧС-2022 із Францією

Олександру Петракову не позаздриш.

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський не зіграє в матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти національної команди Франції в Києві.

28-річний хавбек отримав ушкодження сухожилля привідного м’яза в поєдинку з Казахстаном, який завершився внічию з рахунком 2:2.

Через травму Віталій буде змушений пропустити близько двох тижнів. Також Буяльський не зіграє в товариській зустрічі з командою Чехії, яка відбудеться 8 вересня, говориться в заяві Української асоціації футболу.

Раніше стало відомо, що гру із французами через перебір жовтих карток пропустить півзахисник Олександр Зінченко.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Матч Україна - Франція відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 21:45.

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