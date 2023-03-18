Збірна України зазнала кадрових втрат перед матчем відбору Євро-2024 з Англією

У заявці "синьо-жовтих" на березневий збір знову відбулися зміни.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до списку футболістів, викликаних на стартовий матч відбору на Євро-2024 проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, через пошкодження із заявки вибули два гравці донецького "Шахтаря" – півзахисник Олександр Зубков та захисник Юхим Конопля.

Водночас Ротань перевів з резервного списку національної команди до основного захисника "Олександрії" Дениса Мірошниченка.

Зазначимо, що раніше до табору "синьо-жовтих" довикликали воротаря "Олександрії" Микиту Шевченка та захисника київського "Динамо" Дениса Попова, а голкіпера "Шахтаря" Дмитра Різника виключили зі складу через травму.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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