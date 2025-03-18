Збірна України зазнала кадрової втрати перед матчами плейоф Ліги націй проти Бельгії

Захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров не допоможе збірній України в матчах плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі, 24-річний футболіст залишив розташування національної команди через травму.

Лікарі діагностували в Максима пошкодження колінного суглобу, яке він дістав під час виступів за свій клуб.

Тож Таловєров повертається до "Плімута", де клубні лікарі опікуватимуться його подальшим відновленням.

Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.

Також стало відомо, хто судитиме матч Україна – Бельгія за місце в еліті Ліги націй.

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