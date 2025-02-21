Збірна України зазнала п'ятої поразки поспіль і втратила шанси вийти на Євробаскет-2025 (відео)

У дебютному матчі після повернення на тренерський місток Айнарса Багатскіса "синьо-жовті" програли словенцям.

Збірна України з баскетболу зазнала поразки від команди Словенії в матчі п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року. Поєдинок на майданчику "Арени Рига" у столиці Латвії завершився з рахунком 71:84 на користь словенців.

Першу чверть словенська команда виграла з рахунком 22:24, після чого в другому періоді також була сильнішою (14:21) і на велику перерву вирушила з перевагою в 9 очок.

Третю чверть словенці також закінчили на свою користь (19:21), тож перед заключним періодом їхній гандикап становив 11 очок. Останню 10-хвилинку Словенія теж забрала (16:18), впевнено довівши матч до перемоги.

Повне відео матчу Україна – Словенія

Для збірної України це був перший матч після повернення Айнарса Багатскіса на посаду головного тренера. Латвійський фахівець, який раніше вже очолював "синьо-жовтих" від травня 2019-го до березня 2023 року, наприкінці грудня 2024-го замінив Віталія Степановського.

Таким чином, українські баскетболісти програли п'ять з п'яти матчів у відборі на чемпіонат Європи-2025. Раніше "синьо-жовті" пів керівництвом Степановського зазнали поразок від Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі поступилися Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після п'яти зіграних поєдинків збірна України (0 перемог) посідає останнє четверте місце у таблиці квартету A і за тур до кінця втратила шанси вийти на Євробаскет-2025.

На чемпіонат Європи з групи, де виступає збірна України, достроково вийшли три найкращі команди: Словенія (4 перемоги), Ізраїль (3 перемоги + матч у запасі) та Португалія (2 перемоги + матч у запасі).

У заключному поєдинку відбору на Євробаскет-2025, який уже не матиме жодного турнірного значення, збірна України 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

Збірна України вперше за 16 років пропустить Євробаскет. Востаннє наша команда не брала участь у фінальній стадії чемпіонату Європи ще 2009 року, після чого п'ять разів поспіль успішно долала кваліфікацію.

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