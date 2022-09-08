Збірна України зазнала прикрої поразки у заключному матчі групового етапу Євробаскету-2022

У четвер, 8 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграла свій останній матч групового раунду Євробаскету-2022, в якому протистояла команді Хорватії.

Збірна України програла Хорватії у заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з баскетболу.

Розпочали команди досить рівно, однак у другій чверті суперник вже мав різницю у 12 очок. "Синь-жовті" скоротили відставання до трьох очок перед великою перервою.

У третій чверті рахунок вдалося зрівняти. Долю поєдинку вирішила заключна чверть - після промаху Артема Пустового хорвати значно відірвалися від української команди. Підсумковий рахунок 90:85.

Найрезультативнішим в цьому матчі став Володимир Герун, який напередодні відпочивав у грі з Грецією. У Богдана Близнюка 16 очок, у Святослава Михайлюка – 14.

Це друга поразка підопічних Айнарса Багатскіса на Євробаскеті-2022. Раніше "синьо-жовті" поступилися Греції (99:79).

Нагадаємо, збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскета-2022. Українці здобули три перемоги в трьох іграх групового раунду - над Великою Британією, Естонією та Італією.

Україна посідає третє місце у групі С, але у разі перемоги Італії над Великобританією команда Багатскіса підніметься на другу позицію.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.