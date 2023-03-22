Збірна України зазнала ще однієї кадрової втрати перед матчем відбору Євро-2024 з Англією

Захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний не допоможе національній команді у стартовому матчі відбору на Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Представники медичного штабу "вишень" обговорили з українськими колегами фізичний стан 20-річного футболіста, який уже вісім тижнів продовжує відновлюватися від комбінованої травми гомілкостопа.

Зважаючи на нинішні кондиції гравця і ризик отримання повторного пошкодження, лікарі спільно ухвалили рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації. Відтак, він залишив розташування національної команди.

Крім того, повідомляється, що наразі індивідуально тренується капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Лікарі уважно стежать за ним, рішення щодо його участі у грі з Англією буде ухвалено пізніше.

Зазначимо, що втрата Забарного – не перша для української збірної перед матчем з "Трьома левами". Раніше через травми із заявки "синьо-жовтих" вибули два гравці донецького "Шахтаря" – півзахисник Олександр Зубков та захисник Юхим Конопля.

Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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