Збірна України зазнала ще однієї кадрової втрати перед матчем з Англією у відборі до Євро-2024

Олександр Тимчик не допоможе "синьо-жовтим" у поєдинку проти англійців.

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик пропустить матч 5-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Англії.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, 26-річний оборонець не тренувався із "синьо-жовтими" ввечері напередодні гри. У Тимчика діагностували запалення м'язів привідної групи стегна, що виключає його участь у поєдинку з Англією.

Перспективи Олександра встигнути відновитися до наступного матчу проти Італії стануть відомі після аналізу ситуації та спільного рішення головного тренера Сергій Реброва та медичного штабу збірної.

Раніше повідомлялося, що інший футболіст "Динамо" – півзахисник Микола Шапаренко – через травму вибув із заявки збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на нашому сайті.

Після матчу з англійцями збірна України у вівторок, 12 вересня, у Мілані зіграє з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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