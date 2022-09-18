Збірна України зазнала ще однієї кадрової втрати перед вирішальними матчами в Лізі націй

27-річний оборонець отримав пошкодження привідного м'яза на тренуванні у своєму клубі.

Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, тож Едуард не зможе допомогти "синьо-жовтим" у вересневих іграх Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що вже не перша втрата української збірної перед вересневими поєдинками. Раніше головний тренер національної команди Олександр Петраков довикликав до лав збірної України воротарів Анатолія Трубіна та Євгена Волинця, а також півзахисника Данила Ігнатенка замість травмованих Георгія Бущана та Миколи Шапаренка. Також стало відомо, що в заключних матчах Ліги націй українцям доведеться обходитися без Олександра Зінченка, який також отримав пошкодження.

Національна команда розпочала свій збір 16 вересня у Варшаві. Попереду в української збірної три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Додамо, що саме шотландців вибила збірна України в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 (3:1). Утім, на світовій першості команда Петракова не зіграє, адже в фіналі кваліфікації вона поступилася Уельсу (0:1).

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