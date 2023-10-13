Збірна України зазнала ще однієї втрати перед матчем відбору на Євро-2024 з Північною Македонією

Захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов не зіграє за збірну України в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Північної Македонії.

На пресконференції напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що Кривцов пропустить прийдешню зустріч через травму.

Водночас, до загальної групи збірної України повернувся захисник київського "Динамо" Денис Попов, у якого була м'язова травма.

"Щодо складу, то, на жаль, Сергій Кривцов має пошкодження, яке в нього було ще в Америці, й у цьому матчі він участі не братиме. З іншого боку, Денис Попов повертається до загальної групи й буде тренуватися. Решта футболістів готові до завтрашньої зустрічі", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Раніше із заявки національної команди вибули травмовані Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Їх замінили Олександр Піхальонок і Назарій Русин. Також до розташування "синьо-жовтих" був довикликаний Олександр Сваток. Крм того, замість травмованого Андрія Луніна до табору "синьо-жовтих" довикликали Дмитра Різника.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, на стадіоні "Epet Arena" в Празі. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на нашому сайті.

До слова, після матчу з македонцями підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору Євро-2024.

Україна – Північна Македонія: турнірне становище перед матчем

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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