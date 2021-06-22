Збірна України збагатилася на понад 10 мільйонів євро: розподіл призових на Чемпіонаті Європи-2020

Майже всю цю суму "синьо-жовті" заробили за участь у фінальній частині.

Збірна України завершила виступи на груповому етапі Євро-2020 та чекає результатів матчів заключного туру в інших квартетах, сподіваючись пробитися до плейоф з третього місця.

Незважаючи на поразки у двох із трьох поєдинків на турнірі, команда Андрія Шевченка заробила солідні призові. Вже зараз УАФ отримає від УЄФА понад 10 мільйонів євро за участь і результат "синьо-жовтих" на першості континенту.

Якщо бути точним, то українська збірна вже заробила 10,75 мільйона євро.

За вихід у фінальну частину турніру "синьо-жовті" отримали 9,25 мільйона євро . Крім того, Україна в групі обіграла Північну Македонію (2:1). Ця перемогла принесла нашій команді додаткові 1,5 мільйона євро.

Якщо ж фортуна усміхнеться збірній України і вона таки потрапить до 1/8 фіналу, то отримає за це бонус у розмірі 2 мільйони євро. До слова, загальний призовий фонд Євро-2020 становить 371 мільйон євро.

Розподіл призових на Євро-2020:

Перемога в матчі групового етапу - 1,5 мільйона євро

Нічия в матчі групового етапу - 750 тисяч євро

1/8 фіналу - 2 мільйони євро

1/4 фіналу - 3,25 мільйона євро

Півфінал - 5 мільйонів євро

Фінал - 7 мільйонів євро

Переможець - 10 мільйонів євро

Збірна України у вирішальному матчі за вихід з групи програла Австрії (0:1) та з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

(0:1) та з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання. Українська збірна опинилася на межі вильоту з континентальної першості. Тепер вже нічого не залежить від команди Шевченка. Залишається лише чекати, чим закінчиться боротьба за вихід до плейоф в інших групах і сподіватися, що "синьо-жовтим" вдасться потрапити до четвірки найкращих команд із шести, що посіли у своїх квартетах треті місця.

Євро-2020: збірна України ще може вийти в плейоф

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