Збірна України здійснила камбек проти боснійців і вийшла до фіналу плейоф відбору на Євро-2024 (відео)

Путівку на чемпіонат Європи команда Сергія Реброва розіграє в дуелі з Ісландією.

Збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини в півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі зустрічі обидві команди створили обмаль гольових моментів, не завдавши жодного удару у площину воріт.

На старті другого тайму боснійці зуміли вийти вперед. На 57-й хвилині Амар Дедич прострілив з правого кута штрафного, а Денніс Хаджикадунич перед воротарським підставив ногу, відправивши м'яч у дальній кут. Однак автогол записала на захисника української збірної Миколу Матвієнка, який намагався завадити взяттю воріт Андрія Луніна.

Проте наприкінці гри команда Сергія Реброва оформила видовищний камбек. На 85-й хвилині рахунок зрівняв Роман Яремчук, який вийшов на заміну і в центрі штрафного замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.

На 88-й хвилині українці вирвали перемогу. Артем Довбик головою замкнув навіс з лівого флангу від Яремчука.

Таким чином, збірна України пробилася до фіналу плейоф відбору на Євро-2024, де у вівторок, 26 березня, в польському Вроцлаві зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі обіграла Ізраїль з рахунком 4:1.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Зінченко на пресконференції перед матчем з боснійцями повторив жарт Коноплянки – кумедне відео

Збірна України проведе товариський матч з Німеччиною перед стартом Євро-2024: дата та місце гри

Євро-2024: букмекери назвали фаворитів чемпіонату Європи з футболу