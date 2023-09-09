Збірна України здобула нічию проти Англії у напруженому матчі відбору до Євро-2024 (відео)

Підопічні Сергія Реброва зуміли взяти очко у протистоянні з однією з найсильніших збірних світу.

Збірна України зіграла внічию проти команди Англії в матчі 5-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві завершився з рахунком 1:1 .

Від стартового свистка англійці взяли м'яч під свій контроль, але підопічні Сергія Реброва грамотно оборонялися та не давали супернику створювати небезпечні моменти.

Ставка на швидкі контрвипади виправдала себе. На 26-й хвилині Віктор Циганков протягнув м'яч і віддав на хід Юхиму Коноплі, той з правого флангу прострілив у центр штрафного майданчика, де Олександр Зінченко результативно завершив атаку ударом у дотик.

Після пропущеного м'яча команда Гарета Саутгейта посилила тиск на ворота української збірної та ще до перерви змогла відігратися. На 41-й хвилині Гаррі Кейн виконав закидання до правого флангу штрафного на Кайла Вокера, який скористався своїм шансом і пробив повз Георгія Бущана.

У другому таймі команда "Трьох левів" володіла ініціативою та намагалася вирвати перемогу. Найкращий момент для цього на 59-й хвилині мав Букайо Сака, але після удару вінгера "Арсенала" з-за меж штрафного Бущан здійснив сейв і кінчиками пальців перевів м'яч у поперечину.

У підсумку українцям вдалося втримати нічийний результат. Після цього поєдинку збірна України з 7 очками продовжує посідати друге місце у групі С.

Команда Англії вперше не змогла перемогти у поточному відборі на континентальну першість. Англійці з 13 балами лідирують у групі, випереджаючи Україну (7), Італію (3), Північну Македонію (3) та Мальту (0).

Огляд матчу

Наступний матч підопічні Реброва зіграють 12 вересня з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024. Того ж дня команда Сайтгеута у Глазго проведе товариську зустріч з Шотландією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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