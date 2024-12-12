Збірна України здобула першу медаль біатлонного сезону-2024/25

Збірна України завоювала першу медаль міжнародного біатлонного сезону-2024/25. Ірина Шевченко стала бронзовою призеркою стартового етапу юніорського Кубка IBU в італійському Ріднау.

Українка виграла нагороду в індивідуальній гонці, бездоганно відпрацювавши на усіх чотирьох вогневих рубежах, завдяки чому змогла фінішувати на третьому місці.

Нашу співвітчизницю випередили лише дві німкені – Шарлотта Шарллброннер та Аліна Нуссбікер, які взяли "золото" та "срібло" відповідно.

"Бронза" Шевченко – це перша медаль України за 5 років в особистих жіночих гонках на етапах юніорського Кубка IBU.

Додамо, що вже у п'ятницю, 13 грудня, в австрійському Гогфільцені розпочнеться другий етап Кубка світу з біатлону-2024/25. Цього дня відбудуться жіноча та чоловіча спринтерські гонки.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Гогфільцен-2024: розклад гонок другого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Українця номінували на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу-2024/25

Українець – за крок до п'єдесталу: результати першої особистої гонки сезону Кубка світу з біатлону