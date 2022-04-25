Збірна України здобула розгромну перемогу на старті юнацького чемпіонату світу з хокею

Збірна України здобула розгромну перемогу на старті юнацького чемпіонату світу з хокею

Юнацька збірна України з хокею (U-18) успішно розпочала виступи на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В. У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" обіграли команду Польщі.

Світова першість з хокею у Дивізіоні 1B стартувала в Італії. Першим суперником української збірної стала Польща. Наша команда впевнено виграла цей поєдинок з рахунком 6:1 .

У першому та другому періодах "синьо-жовті" закинули полякам по одній шайбі, залишивши свої ворота "сухими". У заключному періоді нашій команді вдалося аж чотири рази засмутити голкіпера суперників, на що поляки змогли відповісти лише шайбою престижу.

Чемпіонат світу U-18. Дивізіон 1В

Польща U-18 - Україна U-18 1:6

Шайби: Собєцкі, 57 - Сидоренко, 14, Тиченко, 39, Трандафілов, 50, Моїсеєв, 55, Дахновський, 59, Нікулін, 60

Попереду в нашої команди матчі проти Італії, Австрії, Словенії та Угорщини. У вівторок, 26 квітня, українці зіграють проти італійців.

Для того, щоб повернутися до Дивізіону 1А, українській збірній потрібно посісти перше місце в групі.

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