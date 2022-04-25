Збірна України здобула розгромну перемогу на старті юнацького чемпіонату світу з хокею

Юнацька збірна України з хокею (U-18) успішно розпочала виступи на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В. У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" обіграли команду Польщі.
Світова першість з хокею у Дивізіоні 1B стартувала в Італії. Першим суперником української збірної стала Польща. Наша команда впевнено виграла цей поєдинок з рахунком 6:1.
У першому та другому періодах "синьо-жовті" закинули полякам по одній шайбі, залишивши свої ворота "сухими". У заключному періоді нашій команді вдалося аж чотири рази засмутити голкіпера суперників, на що поляки змогли відповісти лише шайбою престижу.
Чемпіонат світу U-18. Дивізіон 1В
Польща U-18 - Україна U-18 1:6
Шайби: Собєцкі, 57 - Сидоренко, 14, Тиченко, 39, Трандафілов, 50, Моїсеєв, 55, Дахновський, 59, Нікулін, 60
Попереду в нашої команди матчі проти Італії, Австрії, Словенії та Угорщини. У вівторок, 26 квітня, українці зіграють проти італійців.
Для того, щоб повернутися до Дивізіону 1А, українській збірній потрібно посісти перше місце в групі.
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