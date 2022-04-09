Збірна України здобула ще дві нагороди на юнацькому чемпіонаті світу з фехтування

Збірна України здобула ще дві нагороди на юнацькому чемпіонаті світу з фехтування

Наші спортсмени зуміли виграти "срібло" та "бронзу".

Збірна України з фехтування здобула ще дві медалі на чемпіонті світу серед юніорів та кадетів, що триває у Дубаї.

Срібну нагороду нашій країні принесла шпажистка Анна Максименко, в бронзову - шпажист Максим Перчук.

Максименко дійшла на турнірі до фіналу. У півфінальній сутичці українка перемогла японку Мізукі Хомму з рахунком 15:12. Стати чемпіонкою світу нашій співвітчизниці завадила представниця Туреччини Алейна Ертюрк - у поєдинку за "золото" Максименко програла їй з рахунком 11:15.

Перчук гарантував собі "бронзу" світової першості, пробившись до півфіналу. Однак здобути право позмагатися у фіналі йому не вдалося. У півфіналі Максим поступився майбутньому переможцю змагань американцю Самюелю Імреку.

Таким чином, перед заключним змагальним днем у скарбничці "синьо-жовтих" три медалі: одне "срібло" та дві "бронзи". Раніше володаркою бронзової нагороди стала рапіристка Катерина Буденко.

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