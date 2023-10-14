Збірна України здобула складну перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2024 (відео)

Голи Судакова та Караваєва принесли "синьо-жовтим" важливі три очки у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

Збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Epet Arena" в Празі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0 .

Зі старту зустрічі підопічні Сергія Реброва більше володіли м'ячем. На 30-й хвилині українцям вдалося втілити цю перевагу у забитий гол. Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного майданчика, а м'яч рикошетом від захисника македонців Ніколи Серафімова залетів у ворота.

Після пропущеного м'яча Північна Македонія сміливо пішла в атаку та ледь не відігралася до перерви. Боян Міовскі та Стефан Ашковскі небезпечно пробивали з близької відстані, але Анатолій Трубін врятував "синьо-жовтих".

На початку другого тайму македонці створили ще один гольовий шанс – Дарко Чурлінов увірвався до карного майданчика збірної України, але Трубін знову здійснив дивовижний сейв.

Збірна України відповіла своїми моментами. На 59-й хвилині чудову нагоду мав Михайло Мудрик, але після передачі Артема Довбика вінгер "Челсі" не зумів переграти голкіпера македонців Столе Дімітрієвскі.

На 60-й хвилині команда Реброва також була близькою до взяття воріт, але після подачі з кутового Микола Матвієнко головою пробив у поперечину. Таким чином, інтрига в цьому матчі трималася аж до самої кінцівки.

Лише у компенсований до другого тайму час українці зняли питання щодо переможця. На 90+5-й хвилині Олександр Караваєв скористався помилкою Дімітрієвскі, який далеко вийшов з воріт, і з сорока метрів відправив м'яч у сітку.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) піднялася на друге місце в турнірній таблиці групи C. Північна Македонія (7 балів) посідає четверту позицію.

Поточна таблиця групи С

Турнірна таблиця групи С / Фото: flashscore.ua

Зазначимо, що в іншому поєдинку сьомого туру групи С збірна Італії прийматиме команду Мальти (14 жовтня, 21:45).

У наступному матчі підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору на Євро-2024. Того ж дня очний матч восьмого туру в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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