Збірна України здобула "срібло" у чоловічій естафеті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Це друга медаль "синьо-жовтих" на турнірі в Естонії.

Збірна України стала срібним призером чоловічої естафети на юніорському чемпіонаті світу 2024 року з біатлону, який відбувається в естонському Отепяя.

За "синьо-жовтих" в естафеті бігли Степан Кінаш, Богдан Борковський, Сергій Супрун та Віталій Мандзин.

Українська команда фінішувала другою, поступившись лише переможцям гонки норвежцям. "Бронза" дісталася французам.

Зазначимо, що наша збірна закінчила естафету без штрафних кіл та сумарно використала на вогневих рубежах 11 додаткових патронів.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону. Естафета (чоловіки)

1. Норвегія (3+12) 1:25:03.1

2. Україна (0+11) +56.5

3. Франція (1+10) +1:06.0

4. Німеччина (1+13) +1:49.4

5. Чехія (3+12) +2:08.4

6. Польща (2+9) +2:42.1

Це друга медаль України на юніорському чемпіонаті світу-2024 з біатлону. Першу нагороду нашій збірній принесла Олександра Меркушина, яка здобула "золото" у масстарті.

Сьогодні, 2 березня, юніорський чемпіонат світу з біатлону завершиться жіночою естафетою, старт – о 12:40 за київським часом.

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