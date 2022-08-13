Збірна України здобула три медалі в академічному веслуванні на мультиспортивному чемпіонаті Європи

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України з академічного веслування здобула три медалі.

Збірна України виборола три медалі в академічному веслуванні на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022.

Срібним призером серед атлетів-паралімпійців у запливі одинаків у класі PR1 M1X став Роман Полянський. В аналогічному запливі серед жінок "бронзу" Україні принесла 21-річна паравеслувальниця Анна Шеремет.

Також бронзові нагороди дісталися жіночій парній четвірці у складі Катерини Дудченко, Наталії Довгодько, Дарії Верхогляд та Євгенії Довгодько.

Зазначимо, що Мультиспортивний чемпіонат Європи відбувається лише вдруге в історії. Він завершиться 21 серпня.

Нагадаємо, що у Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому збірна України з артистичного плавання виборола третю золоту медаль.

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