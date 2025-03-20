Збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі за еліту Ліги націй (відео)

Збірна України перемогла команду Бельгії в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок в іспанській Мурсії завершився з рахунком 3:1 .

Бельгійці відкрили рахунок на 40-й хвилині зустрічі – Ромелу Лукаку головою замкнув подачу Кевіна Де Брейне зі штрафного.

На 66-й хвилині команда Сергія Реброва відігралася – Олексій Гуцуляк скористався помилкою оборони суперника і реалізував вихід один на один з Тібо Куртуа.

На 73-й хвилині українці вже вийшли вперед – Владислав Ванат замкнув простріл Віктора Циганкова з правого флангу.

А на 79-й хвилині "синьо-жовті" втретє забили бельгійцям – Ілля Забарний на дальній стійці заштовхав м'яч у ворота після навісу Олександра Зінченка.

Додамо, що упродовж матчу травмувалися одразу два захисники збірної України. У першому таймі поле був змушений залишити Юхим Конопля, замість нього вийшов Олексій Сич. А вже в другій половині зустрічі Сич також дістав пошкодження і був замінений.

Огляд матчу Україна – Бельгія

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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