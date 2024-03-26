Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією та завоювала путівку на Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва здійснила камбек у другому таймі та влітку зіграє на континентальній першості.

Збірна України перемогла команду Ісландії у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві завершився з рахунком 2:1 .

Ісландці вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі. Форвард "Дженоа" Альберт Гудмундссон розібрався з обороною українців та з-за меж штрафного майданчика красиво пробив у правий від себе кут.

На 39-й хвилині "синьо-жовті" були близькими до того, щоб відігратися. Георгій Судаков закинув м'яч на правий фланг штрафного на Віктора Циганкова, а той прострілив у центр, де Роман Яремчук ударом у дотик розстріляв ворота. Проте після перегляду відеоповтору (VAR) арбітри скасували гол через офсайд у Циганкова.

Після перерви команда Сергія Реброва зуміла зрівняти рахунок. На 54-й хвилині Циганков отримав діагональну передачу на правий фланг від Судакова, змістився в центр і з лінії штрафного низом точно відправив м'яч у дальній кут.

На 84-й хвилині українська збірна забила переможний м'яч. Михайло Мудрик отримав передачу від Судакова та з-за меж штрафного у дотик низом поцілив у дальній кут.

Огляд матчу Україна – Ісландія

Таким чином, збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Зазначимо, що збірна України вчетверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи з футболу. 2012 року "синьо-жовті" автоматично потрапили на турнір як одна з країн-господарок, а 2016-го та 2020-го пробивалися на континентальну першість через кваліфікацію.

Найбільш успішним для збірної України поки що залишається Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. На тому турнірі наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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