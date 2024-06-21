Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва здобула перші очки на чемпіонаті Європи та зберегла шанси вийти до плейоф.

Збірна України обіграла команду Словаччини в матчі другого туру групового етапу Євро-2024. Поєдинок на "Дюссельдорф Арені" в Дюссельдорфі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1 .

Словаки активніше розпочали зустріч і створили кілька дуже небезпечних моментів біля воріт Анатолія Трубіна. Українському голкіперу довелося рятувати команду після ударів Лукаша Гарасліна та Івана Шранца.

На 18-й хвилині матчі підопічні Франческо Кальцони таки досягнули бажаного і вийшли вперед. Шранц на дальній стійці головою замкнув подачу з лівого флангу від Гарасліна.

Після пропущеного м'яча команда Сергія Реброва почала перехоплювати ініціативу та декілька разів гостро підходила до воріт суперника. Найкращий шанс "синьо-жовті" мали на 34-й хвилині, коли Олександр Тимчик з правого краю штрафного низом пробив у дальню стійку.

На перерву команди вирушили за мінімальної переваги словаків, але вже на старті другого тайму українцям вдалося зрівняти рахунок. На 54-й хвилині Микола Шапаренко у центрі штрафного в один дотик влучно пробив у ближній кут після прострілу з лівого флангу від Олександра Зінченка. Це перший гол "синьо-жовтих" на Євро-2024.

На цьому українці не зупинилися та продовжили тиснути на ворота словаків, що увінчалося успіхом. На 80-й хвилині матчу Роман Яремчук, який у другому таймі вийшов на заміну замість Артема Довбика, проштовхнув м'яч у ворота Мартіна Дубравки після класного закидання від Шапаренка.

Наприкінці матчу словацька команда великими силами пішла вперед, але врятуватися від поразки не зуміла. Є перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.

Огляд матчу Словаччина – Україна

Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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