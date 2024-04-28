Збірна України здобула "золото" в командному багатоборстві на ЧЄ-2024 зі спортивної гімнастики

У боротьбі за перемогу українські гімнасти обійшли британців.

Збірна України виграла "золото" в командному багатоборстві на чемпіонаті Європи 2024 року зі спортивної гімнастики, який відбувався в італійському Ріміні.

Українську команду в цьому виді програми представили Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах.

"Синьо-жовті" набрали 255,762 бала та у боротьбі за перемогу випередили Велику Британію (255,429 бала), яка здобула "срібло". Бронзовим призером стала Італія (252,560 бала).

Для збірної України це друге в історії "золото" на ЧЄ у командному багатоборстві. 2020 року українці також стали чемпіонами.

Таким чином, збірна України завершила виступи на чоловічому чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики з п'ятьма нагородами. Раніше Олег Верняєв здобув "срібло" у багатоборстві, Назар Чепурний завоював "бронзу" в опорному стрибку, а Ілля Ковтун виборов дві золоті медалі – на паралельних брусах та вправах на перекладині.

До слова, вже від 2 до 5 травня у Ріміні відбудеться жіноча континентальна першість зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, попереднє Євро-2023 зі спортивної гімнастики, де виступали чоловіки та жінки, українська збірна закінчила з чотирма нагородами (одне "золото" та три "бронзи"), посівши п'яте місце в медальному заліку.

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