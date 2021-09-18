Збірна України зганьбила Росію на Чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 (відео)

Збірна України зганьбила Росію на Чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 (відео)

Юнацька команда "синьо-жовтих" розгромила росіян на шляху до чвертьфіналу континентальної першості.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи серед юнацьких команд (U-17), який триває у Португалії. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги на груповому етапі та з першого місця вийшли до плейоф.

В першому поєдинку українські баскетболісти здолали Сербію з рахунком 18:15. А в другому матчі групи Україна знищила команду Росії - 21:9.

Найкращі моменти матчу Україна - Росія

19 вересня, збірна України U-17 зіграє у чвертьфіналі з другою командою групи С. Це може бути Білорусь, Словенія або Ізраїль.

Жіноча збірна України U-17 розпочне боротьбу на груповому етапі 18 вересня.

Як раніше писав ТСН Проспорт, дорослі чоловіча та жіноча збірні України дійшли до 1/4 фіналу Євробаскету 3х3. На жаль, до півфіналу обидві наші команди пробитися не зуміли.

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