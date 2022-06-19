Збірна України зі спортивної гімнастики здобула третє "золото" на престижному турнірі в Словенії

Українські гімнасти вражають своїми виступами на етапі Кубка світового виклику у словенському Копері.
Після того, як Ігор Радівілов виграв дві золоті медалі (у вправах на кільцях і в опорному стрибку), ше одну нагороду найвищого ґатунку нашій країні приніс Петро Пахнюк.
30-річний український гімнаст став найкращим у вправах на паралельних брусах. Його результат - 14.400 бала.
У боротьбі за "золото" українець випередив Андрея Мунтяна з Румунії (14.250) та угорця Крістіана Балаша (14.100).
Зазначимо, що для Пахнюка це друга нагорода на етапі Кубка виклику в Копері. Раніше Петро виборов "срібло" у вправах на коні. Таким чином, тепер у скарбничці української збірної вже чотири медалі на змаганнях у Словенії.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна завоювала другу медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту.
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