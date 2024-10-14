Збірна України зі страшною травмою Гуцуляка зіграла внічию проти Чехії у Лізі націй (відео)

Команда Сергія Реброва не зуміла піднятися з останнього місця у своєму квартеті.

Збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві завершився з рахунком 1:1 .

Уже на п'ятій хвилині зустрічі "синьо-жовті" могли відкривати рахунок – Михайло Мудрик протягнув м'яч лівим флангом і зробив передачу в центр, звідки Микола Шапаренко з дуже хорошої позиції пробив набагато вище воріт.

На 18-й хвилині чехи відповіли забитим голом. Після навісу з кутового Юхим Конопля вибив м'яч за межі штрафного майданчика, але на підбиранні виявився Лукаш Черв, який точно пробив низом у ближній кут.

Варто зазначити, що за секунду перед пропущеним м'яч на полі стався моторошний інцидент. Півзахисник "синьо-жовтих" Олексій Гуцуляк зіткнувся з Томашем Соучеком та отримав серйозну травму. Він на мить навіть знепритомнів, але після швидкої допомоги лікарів прийшов до тями і на ношах залишив поле. Його замінив Олександр Зубков.

Наприкінці першого тайму підопічні Сергія Реброва ледь не пропустили другий гол. На 45+2-й хвилині Мартін Вітік добив м'яч у ворота після того, як Анатолій Трубін здійснив сейв, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітри зафіксували офсайд.

На старті другого тайму українська збірна зрівняла рахунок у поєдинку. Ладіслав Крейчі зіграв рукою у власному штрафному майданчику, після чого Артем Довбик на 53-й хвилині реалізував пенальті, розвівши м'яч і воротаря чехів по різних кутах.

Решту другого тайму обидві команди провели у намаганнях вирвати перемогу, але втілити свої моменти хоча б у один забитий м'яч не зуміли. Відтак фінальний свисток зафіксував нічийний результат на табло.

Огляд матчу Україна – Чехія

Після цього поєдинку Чехія з 7 очками посідає перше місце у групі B1. На другій та третій позиціях відповідно йдуть Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів. Україна з 4 пунктами замикає квартет.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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