Збірна України зіграла внічию з Бельгією та не зуміла вийти до плейоф Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва посіла останнє місце у своїй групі та вибула з чемпіонату Європи.

Збірна України зіграла внічию з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024. Поєдинок на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 0:0 .

Огляд матчу Україна – Бельгія

Буде додано незабаром.

У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії зіграли внічию – 1:1.

Таким чином, кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи.

До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Нагадаємо, у двох попередніх матчах на Євро-2024 збірна України розгромно програла Румунії (0:3) та здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

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