Збірна України зіграла внічию з Бельгією та не зуміла вийти до плейоф Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва посіла останнє місце у своїй групі та вибула з чемпіонату Європи.
Збірна України зіграла внічию з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024. Поєдинок на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 0:0.
Огляд матчу Україна – Бельгія
Буде додано незабаром.
У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії зіграли внічию – 1:1.
Таким чином, кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи.
До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.
Нагадаємо, у двох попередніх матчах на Євро-2024 збірна України розгромно програла Румунії (0:3) та здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).
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