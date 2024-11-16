Збірна України зіграла внічию з Грузією в надзвичайно напруженому матчі Ліги націй (відео)

Команда Сергія Реброва не зуміла піднятися з останнього місця у своїй групі.

Збірна України зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Батумі-Арена" у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – захисник господарів Соломон Квірквелія зрізав м'яч у ворота своєї команди після прострілу Михайла Мудрика з правого флангу.

Зазначимо, що перед цим голкіпер українців Анатолій Трубін відбив над поперечиною небезпечний дальній удар Хвічі Кварацхелії.

На 36-й хвилині підопічні Сергія Реброва могли подвоювати свою перевагу. Мудрик пішов в ефектний сольний прохід, але не зумів переграти воротаря грузинів Гіоргі Мамардашвілі.

У другому таймі підопічні Вілля Саньйоля дуже активно йшли вперед, намагаючись відігратися. На 62-й хвилині Кварацхелія потужним дальнім ударом влучив у поперечину.

Українці одразу відповіли своїм небезпечним моментом, проте Артем Довбик з меж штрафного пробив набагато вище воріт після передачі Мудрика з лівого флангу.

На 76-й хвилині Грузія зрівняла рахунок. Жорж Мікаутадзе, який у другому таймі вийшов на заміну, добив м'яч у порожні ворота після того, як Трубін потягнув удар головою від Гіоргі Кочорашвілі.

У кінцівці поєдинку обидві збірні старалися вирвати перемогу – грузини тиснули, однак на 90+3-й хвилині саме Україна мала найкращий шанс забити. Олексій Гуцуляк і Олександр Назаренко в центрі штрафного майданчика по черзі завдали ударів у швидкій контратаці, але Мамардашвілі врятував свою команду.

Огляд матчу Грузія – Україна

Після цього поєдинку збірна України (5 очок) залишилася на останньому місці у групі B1. Команда Грузії (7 балів) вийшла на першу позицію. В іншому матчі 5-го туру цього квартету сьогодні о 21:45 за київським часом позмаються Албанія (6 очок) та Чехія (7 пунктів).

У заключному турі підопічні Реброва 19 листопада у Тирані зіграють проти Албанії, а Грузія на виїзді зустрінеться з Чехією.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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