Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у першому товариському матчі перед Євро-2024

Збірна України зіграла внічию з національною командою Німеччини у першому товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0 .

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Огляд матчу Німеччина – Україна

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Зазначимо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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