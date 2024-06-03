Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у першому товариському матчі перед Євро-2024

Команда Сергія Реброва зуміла стримати господарів прийдешньої континентальної першості.
Збірна України зіграла внічию з національною командою Німеччини у першому товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.
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Огляд матчу Німеччина – Україна
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Зазначимо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.
Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
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