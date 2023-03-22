Збірна України зіграє контрольний спаринг перед матчем відбору Євро-2024 з Англією: дата і суперник

Збірна України проведе товариський матч перед стартовим поєдинком відбору на Євро-2024 проти Англії.

Про це на пресконференції повідомив виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань.

Суперником українців стане клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає українець Єгор Ярмолюк. Гра відбудеться у четвер, 23 березня.

"Завтра у нас товариська гра з "Брентфордом", де потрібно буде подивитися ключові зв'язки гравців, їхній стан, розуміння. І вже потім зробити певні висновки та готуватися до матчу з Англією", – сказав Ротань.

Як повідомили Tribuna.com в УАФ з посиланням на штаб збірної України, національна команда проведе товариський матч проти "Брентфорда" за зачиненими дверима без представників ЗМІ та вболівальників.

Гру зможуть відвідати лише офіційні представники двох команд.

Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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