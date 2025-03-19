Збірна України зіграє на товариському турнірі в Канаді: відомі суперники та дати матчів

Збірна України з футболу влітку 2025 року візьме участь у товариському турнірі в канадському Торонто.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі.

"Синьо-жовті" проведуть два матчі: проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Четвертим учасником Турніру чотирьох націй "Canadian Shield" буде збірна Кот-д'Івуару, але з нею підопічні Сергія Реброва не зіграють.

Поєдинки відбуватимуться згідно з регламентом ФІФА, а про час їхнього початку буде повідомлено додатково.

"Це не просто чергові поєдинки, а подія, що має велике значення як для українського футболу, так і для всієї української діаспори за океаном. А також сприятиме зміцненню важливих міжнародних зв'язків нашої держави у час війни", – йдеться у дописі УАФ.

Нагадаємо, вже незабаром збірна України зіграє проти Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній матч команда Реброва проведе 20 березня в іспанській Мурсії, а поєдинок-відповідь заплановано на 23 березня у бельгійському Генку.

У вересні цього року "синьо-жовті" стартують у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Ісландії, Азербайджану, а також переможця чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 між збірними Хорватії та Франції.

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