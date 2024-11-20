Збірна України зіграє у плейоф за вихід до елітного дивізіону Ліги націй: коли жеребкування та матчі

Можливими суперниками "синьо-жовтих" є Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія.

У вівторок, 19 листопада, збірна України перемогла команду Албанії (2:1) в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25,

Завдяки цьому "синьо-жовті" з 8 очками посіли друге місце у своєму квартеті Дивізіону B та вийшли до плейоф за право підвищитися в класі.

Виграла групу Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до елітного дивізіону Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

Тепер на збірну України чекають стикові матчі за вихід до еліти Ліги націй. Суперником команди Сергія Реброва стане одна з команд, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. Самі ж матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Переможець двоматчевого протистояння отримає місце у Лізі А, а команда, яка програє, залишиться в Лізі В.

Читайте також:

Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Переписали історію: збірна Сан-Марино здійснила камбек і підвищилася у класі в Лізі націй (відео)

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці