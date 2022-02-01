Збірна України зіграє з Росією в півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу: коли відбудеться матч

Збірна України зіграє з Росією в півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу: коли відбудеться матч

Битва за вирішальний поєдинок відбудеться 4 лютого.

Став відомий суперник збірної України в 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу.

Так, опонентом "синьо-жовтих" у півфіналі змагань буде збірна Росії, яка в рамках чвертьфіналу не без проблем обіграла Грузію з рахунком 3:1.

Зазначимо, що за росіян дублем відзначився Іван Чішкала (28,40) та один гол до свого активу записав Артем Ніязов (23). Щодо Грузії, то за них забив Бруно Петрі (24). Таким чином, на Чемпіонаті Європи з футзалу сформувалася перша пара півфіналу - Україна поміряється силами з Росією.

Поєдинок Україна - Росія відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Початок гри стане відомий після останнього матчу 1/4 фіналу, в якому Іспанія зіграє зі Словаччиною.

Переможець пари Іспанія - Словаччина зустрінеться з чинним володарем трофею, а також найсильнішою командою планети - збірною Португалії.

Додамо, що українська команда вийшла до плейоф ЧЄ-2022 з футзалу, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали виявилася кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах. У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Казахстан (5:3).

Додамо, що збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу континентальної першості.