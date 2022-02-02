Збірна України знайшла заміну капітану жіночої збірної з біатлону, яка захворіла на Олімпіаді-2022

Меркушина вилетить до Пекіна у суботу, 5 лютого.
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина вирушить на Олімпіаду-2022 у статусі запасної спортсменки.
Федерації біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України з питання включення Меркушиної до складу олімпійської збірної у статусі запасної, яка зможе у разі потреби замінити Олену Білосюк, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
НОК України дав на це згоду, повідомляється на офіційному сайті організації.
Анастасія має вирушити до Пекіна 5 лютого. Перед цим їй буде необхідно здати два негативні ПЛР-тести на коронавірус з різницею в 24 години.
Остаточне рішення щодо заявки на змагання прийматиметься тренерською радою з урахуванням стану Білосюк.
Наразі Меркушина перебуває у чеському Нове-Мєсто на етапі Кубка IBU. Завтра, 3 лютого, вона візьме участь у спринті.
Додамо, що Олена Білосюк була кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022 (субота, 5 лютого, 11:00). Утім, тепер вона на старт не вийде.
- Раніше позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко, помічник Уроша Велепеца у жіночій команді. Перед цим коронавірус виявили у головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри. Він вирушив на самоізоляцію.
Щодо біатлону на ОІ-2022, то спортсмени розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого в ранковий час для України. Зазначимо, що гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть. Із повним розкладом біатлонних змагань на Олімпіаді ви можете ознайомитися ТУТ.
- Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;
- Усього розіграють 109 комплектів медалей.