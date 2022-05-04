Збірна України знищила суперників з Північної Ірландії на паралімпійському чемпіонаті світу

Збірна України знищила суперників з Північної Ірландії на паралімпійському чемпіонаті світу

Паралімпійська збірна України здобула впевнену перемогу над командою Північної Ірландії на чемпіонату світу, який триває в іспанському місті Салоу.

"Синьо-жовті" відправили у ворота суперника 7 голів.

За національну збірну дублем відзначився Віталій Романчук, хет-триком - Іван Доненко, по одному голу на рахунку Олега Леня та Івана Шкварло.

Північна Ірландія — Україна — 0:7 (0:4)

Голи: Романчук (12, 43), Доненко (14, 22, 47), Лень (17), Шкварло (60+6).

Наступним суперником України стане збірна Аргентини. Матч відбудеться у п'ятницю, 6 травня.

У складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери — Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

На першому етапі змагань 15 збірних розбито на чотири групи по чотири й три команди. До чвертьфіналу виходять по два колективи. Синьо-жовті змагаються у групі D, де 6 травня зіграють проти Аргентини.

Нагадаємо, що українська команда тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

Читайте також:

Чемпіонський вчинок: відомий боксер пожертвував своїм поясом, щоб допомогти українцям

Зіграє проти збірної Англії: Андрій Шевченко вирішив повернутися на поле заради України

"Шахтар" отримав право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23