Збірна України знищила суперників з Північної Ірландії на паралімпійському чемпіонаті світу

Паралімпійська збірна України здобула впевнену перемогу над командою Північної Ірландії на чемпіонату світу, який триває в іспанському місті Салоу.
"Синьо-жовті" відправили у ворота суперника 7 голів.
За національну збірну дублем відзначився Віталій Романчук, хет-триком - Іван Доненко, по одному голу на рахунку Олега Леня та Івана Шкварло.
Північна Ірландія — Україна — 0:7 (0:4)
Голи: Романчук (12, 43), Доненко (14, 22, 47), Лень (17), Шкварло (60+6).
Наступним суперником України стане збірна Аргентини. Матч відбудеться у п'ятницю, 6 травня.
У складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери — Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.
На першому етапі змагань 15 збірних розбито на чотири групи по чотири й три команди. До чвертьфіналу виходять по два колективи. Синьо-жовті змагаються у групі D, де 6 травня зіграють проти Аргентини.
Нагадаємо, що українська команда тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
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