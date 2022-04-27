Збірна України "знищила" суперників з Сербії на старті чемпіонату світу з хокею

Збірна України "знищила" суперників з Сербії на старті чемпіонату світу з хокею

У середу, 27 квітня, збірна України з розгромної перемоги стартувала на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.

У першому матчі "синьо-жовті" закинули сім "сухих" шайб збірної Сербії.

Дублями відзначилися Олександр Пересунько та Вадим Мазур, ще по одній шайбі – на рахунку Дмитра Німенка, Фелікса Морозова та Віталія Ляльки.

Після першого матчу Україна піднялася на друге місце у групі. Також по три очки мають команди Японії та Польщі.

Найкраща з п'яти команд групи В за підсумком поточного чемпіонату отримає путівку в групу А першого дивізіону чемпіонату світу-2023.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1В

Україна - Сербія - 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: Пересунько, 2, 11, Мазур, 24, 30, Німенко, 34, Морозов, 49, Лялька, 51

Турнірна таблиця

1. Японія – 1 матч, 3 очки

2. Україна – 1, 3

2. Польша – 1, 3

4. Естонія – 1, 0

5. Сербія – 2, 0

Завтра, 28 квітня, команда Вадима Шахрайчука зіграє проти господарів чемпіонату - збірної Польщі. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше юнацька збірна України з хокею (U-18) здобула другу перемогу поспіль на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який відбувається в Італії.

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