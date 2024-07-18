Збірна України знову опустилася в рейтингу ФІФА – на якому місці "синьо-жовті"

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних після завершення Євро-2024 та Кубка Америки-2024. У ньому Україна перебуває на 25-му місці.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Порівняно з попереднім червневим рейтингом команда Сергія Реброва опустилася на одну позицію. Відтоді "синьо-жовті" провели два матчі фінального турніру Євро-2024: здобули вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та зіграли внічию з Бельгією (0:0).

Зазначимо, що перед стартом континетальної першості збірна України розташовувалася на 22-му місці в рейтингу ФІФА, однак розгромна поразка від Румунії (0:3) в першому турі Євро-2024 опустила нашу команду на дві сходинки.

Серед представників УЄФА українська збірна наразі йде 13-ю в рейтингу ФІФА. Якщо "синьо-жовті" за рахунок виступів у Лізі націй не зможуть піднятися на 12-ту сходинку серед європейських країн, то будуть у другому кошику під час жеребкування відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Лідером світової класифікації залишилася Аргентина, яка виграла Кубок Америки-2024. Іспанія, яка стала переможцем Євро-2024, піднялася на 5 позицій і тепер посідає третє місце в рейтингу ФІФА.

Рейтинг збірних ФІФА на 18 липня 2024 року

1. Аргентина – 1901,48

2. Франція – 1854,91

3. Іспанія – 1835,67 (+5)

4. Англія – 1812,26 (+1)

5. Бразилія – 1785,61 (-1)

6. Бельгія – 1772,44 (-3)

7. Нідерланди – 1758,51

8. Португалія – 1741,43 (-2)

9. Колумбія – 1727,32 (+3)

10. Італія – 1714,29

…

24. Австралія – 1571,29 (-1)

25. Україна (-1) – 1567,25

26. Туреччина – 1533,60 (+16)

На Євро-2024 збірна України не зуміла вийти до плейоф. Кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів підопічні Реброва посіли останнє місце у групі та вилетіли з чемпіонату Європи, тоді як Румунія, Бельгія та Словаччина пройшли до 1/8 фіналу.

Раніше стало відомо, скільки збірна України заробила на Євро-2024.

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