Збірна України зупинилася у чвертьфіналі на дебютному для себе Чемпіонаті світу з сокки

Чоловіча збірна України не змогла пробитися до півфіналу Чемпіонату світу-2022 з сокки, який триває в Будапешті.

У поєдинку 1/4 фіналу українська збірна поступилася команді Німеччини з рахунком 3:8 .

Україна - Німеччина 3:8

Голи: Уруцький, 10, Шайдюк, 25, Гребенюк, 40 - Кюле, 5, 37, 40, Медіавілья, 6, Марканич, 22 (аг), Ханке, 30, Зайнше, 38, 40.

Таким чином, збірна України завершила виступи на дебютному для себе Чемпіонаті світу з сокки. На груповому етапі "синьо-жовті" здобули надпереконливу перемогу над Тунісом з рахунком 11:1, зіграли внічию з португальцями - 2:2, розбили Аргентину (11:0) та впевнено обіграли Англію (7:1).

У першому в своїй історії матчі плейоф на планетарній першості українці здолали команду Словенії - 2:0. На жаль, наступний бар'єр наша команда не змогла подолати, програвши німцям.

Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті - третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон - команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення до України.

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