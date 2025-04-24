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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України бореться за еліту чемпіонату світу з хокею: розклад і результати матчів

"Синьо-жовті" вперше від 2017 року зіграють на чемпіонаті світу у дивізіоні ІА.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © fhu.com.ua

Чоловіча збірна України з хокею незабаром виступатиме на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні ІА. Це другий за силою дивізіон планетарної першості.

Торік наша національна команда виграла чемпіонат світу в третьому за рангом Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.

Тепер "синьо-жовті" вперше від 2017 року зіграють на чемпіонаті світу в другому за престижністю дивізіоні ІА та боротимуться за вихід до еліти.

Суперниками українців стануть збірні Польщі та Великої Британії, які посіли останні місця у своїх групах на ЧС-2024 в елітному дивізіоні та понизилися в класі, а також команди Японії, Італії та Румунії.

Путівки до елітного дивізіону завоюють дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, шостою, вилетить до дивізіону IB.

Розклад матчів збірної України з хокею на ЧС-2025

  • Неділя, 27 квітня, 17:00. Україна – Велика Британія

  • Понеділок, 28 квітня, 13:30. Італія – Україна

  • Середа, 30 квітня, 20:30. Україна – Румунія

  • Четвер, 1 травня, 17:00. Польща – Україна

  • Субота, 3 травня, 13:30. Японія – Україна

Зазначимо, що попередні п'ять ЧС з хокею збірна України провела у дивізіоні IB. "Синьо-жовті" вшосте в історії будуть представлені у дивізіоні ІА.

ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 9 до 25 травня у Швеції та Данії. Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

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