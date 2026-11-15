Збірна України дізналася кошик для жеребу відбору Євро-2028: хто потенційні суперники

Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

Визначення кошиків посіву перед жеребкуванням кваліфікації чемпіонату Європи-2028 відбувається за рейтингом сезону Ліги націй. Збірна України проводить нинішній сезон у дивізіоні В, відтак могла розраховувати на потрапляння до другого або третього кошика.

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Аби кваліфікуватися до другого, підопічним Андреа Мальдера було необхідно потрапити до вісімки топкоманд дивізіону В, посівши перше або друге місце у своїй групі.

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Оскільки "синьо-жовті" втратили шанси фінішувати вище третього місця в групі Ліги націй, то вже точно опиняться у третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

Таким чином, збірна України отримає по одному супернику з першого, другого, четвертого і, можливо, п'ятого кошиків — залежно від розміру відбіркової групи.

Українці гарантовано не зіграють з іншими командами третього кошика. До нього вже потрапили: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, та Словаччина.

Кошики для жеребкування відбору Євро-2028

Перший: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія

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Другий: Австрія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс

Третій: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна

Четвертий: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

П'ятий: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта

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Хто ще може потрапити до третього кошика

Другий або третій: Косово, Ірландія, Шотландія, Словенія

Третій або четвертий: Албанія, Білорусь, Естонія, Ісландія

Жеребкування кваліфікації Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті. Початок — о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України вдруге програла Північній Ірландії та втратила шанси на еліту Ліги націй.

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