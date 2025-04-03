Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА після поразки від Бельгії в Лізі націй

Збірна України / © УАФ

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України залишилася на 25-й позиції.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА. В активі "синьо-жовтих" 1559,81 бала.

У березні цього року збірна України зазнала поразки у двоматчевому протистоянні проти Бельгії за вихід до елітного дивізіону Ліги націй. У першій зустрічі команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

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Однак у поєдинку-відповіді українська збірна розгромно програла (0:3) і в підсумку проведе наступний розіграш Ліги націй у Дивізіоні В.

У топ-10 рейтингу ФІФА відбулися певні зміни. Лідером залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На друге місце піднялася Іспанія, яка посунула Францію на третю сходинку.

Збірна Нідерландів вийшла на шосту позицію, обійшовши Португалію, яка впала на сьоме місце світової класифікації.

Рейтинг збірних ФІФА на 3 квітня 2025 року

1. Аргентина – 1886.16

2. Іспанія (+1) – 1854.64

3. Франція (-1) – 1852.71

4. Англія – ​​1819.2

5. Бразилія – ​​1776.03

6. Нідерланди (+1) – 1752.44

7. Португалія (-1) – 1750.08

8. Бельгія – 1735.75

9. Італія – ​​1718.31

10. Німеччина – 1716.98

…

25. Україна – 1559.81

Нагадаємо, у вересні збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, де зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на чемпіонат світу через плейоф.