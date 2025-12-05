Збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026 з футболу

Збірна Україи з футболу / © Associated Press

Збірна України дізналася потенційних суперників на груповому етапі фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Під час жеребкування, яке відбулося 5 грудня у Вашингтоні, команда Сергія Реброва як учасник європейського плейоф відбору на ЧС-2026 була посіяна з останнього, четвертого кошика.

"Синьо-жовті" потрапили до групи F, де можуть зіграти з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Для того, щоб взяти участь у фінальному турнірі ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Згідно з новим регламентом, 48 збірних під час жеребкування було розподілено на 12 груп по 4 команди у кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до плейоф. Відповідно стадія плейоф починатиметься не з 1/8, а з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.