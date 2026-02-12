Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: результати жеребкування

Збірна України з футболу / © УАФ

У четвер, 12 лютого, відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/27. Своїх суперників дізналася і збірна України.

Майбутній розіграш турніру команда Сергія Реброва проведе у Лізі В. Волею жеребу "синьо-жовті" потрапили до квартету B2, де поборються з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Зазначимо, що під час жеребкування збірна України була в другому кошику й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Матчі стартового туру Ліги націй-2026/27 відбудуться 24-26 вересня 2026 року.

Ліга націй-2026/27: результати жеребкування

Ліга А

Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина

Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція

Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія

Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс

Ліга В

Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія

Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія

Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово

Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція

Ліга С

Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино

Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Гібралтар / Латвія

Група C3: Казахстан, Словаччина, Фаррерські острови, Молдова

Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Мальта / Люксембург

Ліга D

Група D1: Гібралтар / Латвія, Мальта / Люксембург, Андорра

Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.