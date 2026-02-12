- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 2 хв
Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: результати жеребкування
Команда Сергія Реброва виступатиме у Лізі В.
У четвер, 12 лютого, відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/27. Своїх суперників дізналася і збірна України.
Майбутній розіграш турніру команда Сергія Реброва проведе у Лізі В. Волею жеребу "синьо-жовті" потрапили до квартету B2, де поборються з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
Зазначимо, що під час жеребкування збірна України була в другому кошику й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце – підніметься до Ліги А;
друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
четверте місце – вилетить до Ліги С.
Матчі стартового туру Ліги націй-2026/27 відбудуться 24-26 вересня 2026 року.
Ліга націй-2026/27: результати жеребкування
Ліга А
Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина
Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція
Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія
Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс
Ліга В
Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія
Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія
Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово
Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція
Ліга С
Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино
Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Гібралтар / Латвія
Група C3: Казахстан, Словаччина, Фаррерські острови, Молдова
Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Мальта / Люксембург
Ліга D
Група D1: Гібралтар / Латвія, Мальта / Люксембург, Андорра
Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.
У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.