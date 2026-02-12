ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2026/27: результати жеребкування

Команда Сергія Реброва виступатиме у Лізі В.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У четвер, 12 лютого, відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/27. Своїх суперників дізналася і збірна України.

Майбутній розіграш турніру команда Сергія Реброва проведе у Лізі В. Волею жеребу "синьо-жовті" потрапили до квартету B2, де поборються з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Зазначимо, що під час жеребкування збірна України була в другому кошику й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце – підніметься до Ліги А;

  • друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

  • третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

  • четверте місце – вилетить до Ліги С.

Матчі стартового туру Ліги націй-2026/27 відбудуться 24-26 вересня 2026 року.

Ліга націй-2026/27: результати жеребкування

Ліга А

Група A1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина

Група A2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція

Група A3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія

Група A4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс

Ліга В

Група B1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія

Група B2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія

Група B3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово

Група B4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція

Ліга С

Група C1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино

Група C2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Гібралтар / Латвія

Група C3: Казахстан, Словаччина, Фаррерські острови, Молдова

Група C4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Мальта / Люксембург

Ліга D

Група D1: Гібралтар / Латвія, Мальта / Люксембург, Андорра

Група D2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie