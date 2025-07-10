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Збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА
Команда Сергія Реброва опустилася на 26-ту позицію у світовій класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України перебуває на 26-му місці.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
"Синьо-жовті" мають у своєму активі 1557,21 бала. Серед представників УЄФА українська команда 13-та.
Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва опустилася на одну позицію.
У червні збірна України провела два матчі в межах товариського турніру Canadian Shield: програла Канаді (2:4) та вирвала перемогу над Новою Зеландією (2:1).
Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На другому місці продовжує йти Іспанія, а на третьому – Франція.
Рейтинг збірних ФІФА станом на 10 липня 2025 року
1. Аргентина – 1885.36
2. Іспанія – 1867.09
3. Франція – 1862.03
4. Англія – 1813.32
5. Бразилія – 1777.69
6. Португалія (+1) – 1770.53
7. Нідерланди (-1) – 1758.18
8. Бельгія – 1736.38
9. Німеччина (+1) – 1716.98
10. Хорватія (+1) – 1707.51
…
26. Україна (-1) – 1557.21
Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026, де зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.
Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на чемпіонат світу через плейоф.