Збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу / © УАФ

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала новий рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України перебуває на 26-му місці.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

"Синьо-жовті" мають у своєму активі 1557,21 бала. Серед представників УЄФА українська команда 13-та.

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Порівняно з попереднім рейтингом ФІФА команда Сергія Реброва опустилася на одну позицію.

У червні збірна України провела два матчі в межах товариського турніру Canadian Shield: програла Канаді (2:4) та вирвала перемогу над Новою Зеландією (2:1).

Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. На другому місці продовжує йти Іспанія, а на третьому – Франція.

Рейтинг збірних ФІФА станом на 10 липня 2025 року

1. Аргентина – 1885.36

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2. Іспанія – 1867.09

3. Франція – 1862.03

4. Англія – ​​1813.32

5. Бразилія – ​​1777.69

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6. Португалія (+1) – 1770.53

7. Нідерланди (-1) – 1758.18

8. Бельгія – 1736.38

9. Німеччина (+1) – ​​1716.98

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10. Хорватія (+1) – 1707.51

…

26. Україна (-1) – 1557.21

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026, де зіграє у групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

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Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на чемпіонат світу через плейоф.