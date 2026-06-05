Збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу / Фото: Денис Дідківський

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі (2:0), зберегла 32-ге місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

Лідером рейтингу стала Аргентина, яка піднялася з третьої позиції на вершину. Іспанія залишилася другою, Франція опустилася на третю сходинку.

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У топ-10 відбулася ще одна зміна — збірна Марокко піднялася на сьоме місце, обійшовши Нідерланди, які тепер розташовуються на восьмій позиції.

Рейтинг збірних ФІФА на 5 червня 2026 року

1. Аргентина — 1874.81 бала (+2 позиції)

2. Іспанія — 1873.01

3. Франція — 1869.43 (-2)

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4. Англія — 1825.97

5. Португалія — 1763.83

6. Бразилія — 1762.66

7. Марокко — 1756.94 (+1)

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8. Нідерланди — 1751.10 (-1)

9. Бельгія — 1739.55

10. Німеччина — 1731.30

…

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31. Норвегія — 1555.60

32. Україна — 1549.29

33. Кот-д'Івуар — 1540.87 (+1)

Зазначимо, що матч проти Польщі став для збірної України першим під керівництвом нового головного тренера — італійського фахівця Андреа Мальдери.

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Наступний товариський поєдинок "синьо-жовті" проведуть у неділю, 7 червня, з Данією. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.

Перший офіційний матч під керівництвом Мальдери збірна України зіграє восени — 25 вересня проти Угорщина у межах Ліги націй-2026/27.

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