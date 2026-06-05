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Збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА
Після перемоги над поляками у товариському матчі "синьо-жовті" залишилися на 32-й позиції у світовій класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому команда України, яка наприкінці травня обіграла Польщу в товариському матчі (2:0), зберегла 32-ге місце.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
Лідером рейтингу стала Аргентина, яка піднялася з третьої позиції на вершину. Іспанія залишилася другою, Франція опустилася на третю сходинку.
У топ-10 відбулася ще одна зміна — збірна Марокко піднялася на сьоме місце, обійшовши Нідерланди, які тепер розташовуються на восьмій позиції.
Рейтинг збірних ФІФА на 5 червня 2026 року
1. Аргентина — 1874.81 бала (+2 позиції)
2. Іспанія — 1873.01
3. Франція — 1869.43 (-2)
4. Англія — 1825.97
5. Португалія — 1763.83
6. Бразилія — 1762.66
7. Марокко — 1756.94 (+1)
8. Нідерланди — 1751.10 (-1)
9. Бельгія — 1739.55
10. Німеччина — 1731.30
…
31. Норвегія — 1555.60
32. Україна — 1549.29
33. Кот-д'Івуар — 1540.87 (+1)
Зазначимо, що матч проти Польщі став для збірної України першим під керівництвом нового головного тренера — італійського фахівця Андреа Мальдери.
Наступний товариський поєдинок "синьо-жовті" проведуть у неділю, 7 червня, з Данією. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Україна.
Перший офіційний матч під керівництвом Мальдери збірна України зіграє восени — 25 вересня проти Угорщина у межах Ліги націй-2026/27.